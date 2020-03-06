BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.454.493
|% 14,94
|OYAYO
|7,77
|5.592.621
|% 14,94
|VAKKO
|6,25
|161.257.209
|% 13,02
|UTPYA
|5,33
|17.933.754
|% 9,90
|EMKEL
|1,85
|1.526.915
|% 8,82
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9131
|7,9528
|% 0,15
|Frank
|6,4971
|6,5363
|% 0,94
|Riyal
|1,6224
|1,6306
|% -0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|0,00
|Altın Gr.
|331
|331
|1,96
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|Tam
|2.177
|2.231
|33,22
|Yarım
|1.052
|1.079
|16,07
|Çeyrek
|528
|540
|8,04
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,33
|-0,14
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,00
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-1,93
Seans Raporu
- 16:51 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ARCLK, VAKBN
- 16:51XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2087, 43 kaybederek (% -1.98 ) 103, 448
- 16:51 VAKKO, BURCE, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:51 DOCO, DARDL, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:49GARFA Yüzde -6.55 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 188, 772 adet işlem