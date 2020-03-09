BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.03.2020 16:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
10.03.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825645
BIST
17:37103.611
En Yüksek
|Değişim
|: -5,46%
|| -5.989,08
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:376,1162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:376,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1040
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:37329,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,58
|Açılış
|: 329,30
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,98
|74.671.228
|% 12,43
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,07
|18.276.713
|% -18,27
|
|UTPYA
|4,22
|6.234.737
|% -16,10
|
|TUCLK
|4,60
|24.392.869
|% -15,75
|
|TGSAS
|4,60
|2.728.136
|% -14,97
|
|VAKKO
|5,13
|66.581.585
|% -14,93
|
|THYAO
|10,49
|966.683.079
|% -5,83
|
|ASELS
|27,70
|852.855.555
|% -7,17
|
|GARAN
|9,33
|414.153.410
|% -6,98
|
|TUPRS
|93,50
|259.232.466
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,27
|254.791.779
|% -6,58
|
|IHLGM
|1,25
|181.098.433
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|223.196.779
|% -10,14
|
|KARSN
|1,66
|195.463.549
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,27
|254.791.779
|% -6,58
|
|THYAO
|10,49
|966.683.079
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0015
|8,0416
|% 1,15
|
|Frank
|6,5703
|6,6099
|% 1,74
|
|Riyal
|1,6264
|1,6346
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,07
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|8,98
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,35
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|37,00
|37,00
|-8,27
|