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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

10.03.2020 16:51
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

11.03.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826257


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VKING 2,96 8.799.246 % 14,73  
DOKTA 24,94 20.063.150 % 12,34  
YBTAS 4.906,10 119.633 % 10,00  
OZRDN 2,24 17.384 % 9,80  
HATEK 8,57 22.824.167 % 9,17  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9634 8,0033 % -0,90  
Frank 6,5549 6,5943 % -0,85  
Riyal 1,6296 1,6378 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.656 -24,29  
Altın Gr. 327 328 -4,28  
Cumhuriyet 2.166 2.199 -15,00  
Tam 2.159 2.213 -9,54  
Yarım 1.044 1.071 -4,62  
Çeyrek 523 535 -2,31  
Gümüş.Ons 16,91 16,94 -0,09  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,01  
B. Petrol 37,13 37,13 2,77  
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