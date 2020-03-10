BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.03.2020 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
11.03.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826257
BIST
16:55103.678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 153,83
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:556,1360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:556,9747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0551
|Açılış
|: 6,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:55326,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -5,57
|Açılış
|: 326,24
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.799.246
|% 14,73
|
|DOKTA
|24,94
|20.063.150
|% 12,34
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|HATEK
|8,57
|22.824.167
|% 9,17
|
|OYAYO
|5,62
|881.598
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,75
|5.114.797
|% -10,26
|
|QNBFB
|43,04
|1.442.669
|% -9,47
|
|TSPOR
|5,17
|180.482.306
|% -9,30
|
|TGSAS
|4,18
|3.636.339
|% -9,13
|
|THYAO
|10,45
|925.554.654
|% 0,67
|
|ASELS
|27,18
|891.206.732
|% -2,09
|
|GARAN
|9,50
|567.991.502
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,36
|370.514.627
|% 3,06
|
|ODAS
|1,81
|236.197.466
|% -3,21
|
|YKBNK
|2,36
|370.514.627
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,22
|199.077.985
|% -3,17
|
|ODAS
|1,81
|236.197.466
|% -3,21
|
|KARSN
|1,60
|156.988.337
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,34
|124.040.406
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9634
|8,0033
|% -0,90
|
|Frank
|6,5549
|6,5943
|% -0,85
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-24,29
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-9,54
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,62
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,13
|37,13
|2,77
|