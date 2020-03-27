BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.03.2020 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
30.03.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832921
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0628
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0684
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1282
En Düşük
7,0479
18:05336,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,90
|Açılış
|: 336,40
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.233.667
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.585.179
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.371.292
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.443
|% 10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|44.389
|% -10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.685.497
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|780.960
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.571.615.032
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|970.236.353
|% -0,76
|
|ASELS
|23,06
|730.410.935
|% -4,95
|
|ECILC
|5,08
|641.444.791
|% 4,74
|
|PGSUS
|34,54
|376.371.292
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,90
|177.131.975
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.571.615.032
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|77.678.774
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|189.557.629
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|250.872.330
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8964
|7,9360
|% 1,47
|
|Frank
|6,6865
|6,7268
|% 1,10
|
|Riyal
|1,7112
|1,7198
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,33
|14,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|