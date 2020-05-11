BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.05.2020 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
12.05.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844142
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:05385,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,38
|Açılış
|: 385,65
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|AYES
|2,64
|54.999
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.731.156
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.697.078
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.180.534
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.109.574
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.837.821
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.220.968
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|128.659.819
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|768.390.097
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|609.146.352
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.583.771
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|563.822.183
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.727.231
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|347.879.631
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|609.146.352
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.033.457
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|568.583.771
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|311.693.984
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7072
|8,7508
|% -0,64
|
|Frank
|7,2464
|7,2901
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8783
|1,8878
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-7,38
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.539
|-30,10
|
|Tam
|2.558
|2.605
|-30,90
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,10
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,35
|30,35
|-0,62
|