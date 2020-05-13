BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.05.2020 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.05.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844741
BIST
16:40100.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 838,04
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:406,9787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:407,5846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:40383,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 383,44
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|17.911.619
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.414.536
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|18,91
|10.548.527
|% -8,91
|
|ASELS
|28,82
|1.632.768.907
|% 5,11
|
|KRDMD
|2,49
|536.970.264
|% 4,18
|
|ECILC
|5,96
|536.189.999
|% 9,96
|
|THYAO
|10,67
|532.099.146
|% 0,28
|
|GARAN
|7,95
|510.570.233
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,49
|536.970.264
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,30
|175.739.226
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,86
|509.923.665
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,19
|274.334.530
|% 0,46
|
|ODAS
|1,87
|206.666.205
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5383
|8,5812
|% -0,17
|
|Frank
|7,1689
|7,2121
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|6,75
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.504
|-6,70
|
|Tam
|2.534
|2.569
|-7,00
|
|Yarım
|1.236
|1.256
|-3,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,14
|
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