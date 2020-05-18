BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.05.2020 16:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
20.05.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845729
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0178
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0501
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,64
|Açılış
|: 383,33
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|ADBGR
|7,84
|13.249.484
|% 9,96
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 9,93
|
|ADANA
|11,09
|52.235.410
|% 9,48
|
|ARSAN
|4,38
|16.768.074
|% 5,80
|
|ATSYH
|1,59
|115.918
|% 5,30
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,40
|11.801.349
|% -2,78
|
|ATAGY
|3,43
|10.428.493
|% -2,28
|
|BRISA
|9,33
|28.147.267
|% -2,10
|
|ALKA
|11,06
|36.938.932
|% -1,78
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|ASELS
|29,20
|567.841.007
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,47
|305.469.595
|% 0,55
|
|AFYON
|2,79
|273.303.670
|% 2,57
|
|AEFES
|17,17
|183.260.227
|% 1,36
|
|AFYON
|2,79
|273.303.670
|% 2,57
|
|BSOKE
|1,29
|86.906.045
|% 8,40
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|AKBNK
|5,47
|305.469.595
|% 0,55
|
|DOHOL
|1,93
|82.100.554
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3599
|8,4019
|% 0,35
|
|Frank
|7,0550
|7,0975
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8263
|1,8355
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-12,40
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.507
|-11,70
|
|Tam
|2.534
|2.573
|-12,00
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|2,73
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