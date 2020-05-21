BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.05.2020 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
22.05.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846296
BIST
17:35102.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 251,75
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:356,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:357,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:35376,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,88
|Açılış
|: 376,82
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,73
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|23.892.082
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.691.800
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.372
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.653.408
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.541.130
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|334.240.130
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.710.088
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.291.132
|% -9,98
|
|ASELS
|29,54
|853.434.945
|% -0,20
|
|GARAN
|7,61
|848.259.420
|% -1,30
|
|THYAO
|11,10
|829.552.839
|% 2,02
|
|GUSGR
|3,32
|570.493.287
|% 0,30
|
|AVOD
|3,16
|398.439.252
|% 6,04
|
|EKGYO
|1,37
|298.577.617
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,32
|570.493.287
|% 0,30
|
|IHLGM
|1,20
|176.071.885
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|343.659.232
|% 1,23
|
|AVOD
|3,16
|398.439.252
|% 6,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3015
|8,3431
|% 0,18
|
|Frank
|6,9903
|7,0325
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8054
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-20,84
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-25,00
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,60
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,83
|36,83
|1,08
|