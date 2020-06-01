BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.06.2020 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
02.06.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848123
BIST
16:38106.966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.445,29
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:386,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:387,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:38380,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,11
|Açılış
|: 380,35
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.287.919
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.628.431
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.097.998
|% -7,08
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|AYCES
|25,64
|492.185
|% -5,32
|
|ARDYZ
|28,40
|35.699.901
|% -4,12
|
|GARAN
|7,96
|955.361.676
|% 1,79
|
|ASELS
|31,26
|897.861.864
|% 3,58
|
|THYAO
|12,79
|780.841.773
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,60
|658.962.602
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,55
|555.330.886
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,55
|555.330.886
|% 5,44
|
|GSRAY
|3,60
|658.962.602
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,37
|345.249.791
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,50
|440.509.771
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,20
|144.067.533
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4444
|8,4868
|% 0,57
|
|Frank
|7,0662
|7,1088
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8121
|1,8212
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|3,95
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.504
|30,00
|
|Tam
|2.538
|2.576
|26,70
|
|Yarım
|1.239
|1.261
|20,80
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,37
|37,37
|-0,47
|