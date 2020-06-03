BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.06.2020 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
04.06.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848797
BIST
17:52108.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 901,34
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:526,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:527,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:52366,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,47
|Açılış
|: 366,66
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|25.055.023
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.044.964
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.571.516
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.754.350
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,81
|5.222.412
|% -7,68
|
|GARAN
|8,22
|1.465.872.783
|% 1,99
|
|ASELS
|31,90
|933.376.873
|% -2,21
|
|EKGYO
|1,67
|647.752.711
|% -2,34
|
|THYAO
|12,55
|639.353.287
|% -0,48
|
|AEFES
|19,64
|547.094.879
|% 6,05
|
|EKGYO
|1,67
|647.752.711
|% -2,34
|
|ODAS
|2,09
|375.236.062
|% 5,03
|
|GARAN
|8,22
|1.465.872.783
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|301.735.741
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,28
|143.780.815
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4543
|8,4967
|% 0,87
|
|Frank
|6,9796
|7,0217
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7901
|1,7991
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-35,48
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,30
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,60
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,01
|39,01
|-0,56
|