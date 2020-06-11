BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.06.2020 17:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
12.06.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850683
BIST
17:06109.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -419,20
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:066,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:067,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0739
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7827
En Düşük
7,6811
17:06381,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,00
|Açılış
|: 381,71
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,86
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.943.230
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|4.448.926
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.570.010
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|130.093.260
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,97
|1.218.217.838
|% 1,03
|
|ASELS
|32,24
|881.226.178
|% 0,12
|
|GARAN
|8,12
|736.525.155
|% -0,85
|
|PETKM
|3,88
|657.270.808
|% 2,11
|
|SOKM
|13,05
|533.630.153
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,97
|1.218.217.838
|% 1,03
|
|TSKB
|1,27
|408.625.106
|% 6,72
|
|IHLGM
|1,67
|489.838.528
|% 9,87
|
|ODAS
|2,05
|375.042.607
|% 1,49
|
|KRDMD
|2,69
|459.713.977
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6135
|8,6567
|% 0,07
|
|Frank
|7,2242
|7,2677
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8133
|1,8224
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|1,74
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.489
|6,70
|
|Tam
|2.537
|2.558
|7,00
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|5,30
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,00
|
|B. Petrol
|38,66
|38,66
|-3,07
|
Seans Raporu
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17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -947, 66 kaybederek (% -0.74 ) 126, 819
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17:18PENGD
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17:17HURGZ
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 221, 681 adet işlem