BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.06.2020 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
15.06.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850987
BIST
17:00109.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 804,80
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
17:006,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:007,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:00382,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,44
|Açılış
|: 382,46
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,71
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.326.576
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.299.948
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.490
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,30
|835.201.516
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|723.397.116
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,16
|679.873.961
|% 8,05
|
|ECILC
|5,88
|578.447.136
|% 2,98
|
|PGSUS
|58,75
|577.699.531
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,94
|572.301.329
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|335.712.582
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,57
|350.581.860
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,77
|145.950.568
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,16
|679.873.961
|% 8,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6200
|% -0,22
|
|Frank
|7,1863
|7,2296
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|13,27
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.496
|10,70
|
|Tam
|2.543
|2.565
|11,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
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|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,76
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