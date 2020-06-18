BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.06.2020 17:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
19.06.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851831
BIST
17:01112.236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.296,03
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
17:016,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
17:017,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
17:01379,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,29
|Açılış
|: 379,73
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.244.656
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|171.613.055
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.298.331
|% 9,96
|
|TCELL
|16,23
|1.246.598.034
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.868.951
|% 9,95
|
|SNPAM
|7,84
|18.438.699
|% -9,99
|
|RTALB
|36,08
|146.885.801
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.210.827
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|6.580.782
|% -9,92
|
|KRDMD
|3,03
|2.134.630.842
|% 8,60
|
|TCELL
|16,23
|1.246.598.034
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,38
|856.049.169
|% 3,54
|
|TTKOM
|7,99
|678.945.998
|% 3,90
|
|GARAN
|8,15
|631.346.218
|% 0,25
|
|KRDMD
|3,03
|2.134.630.842
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,91
|491.763.302
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,35
|318.507.614
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|362.875.873
|% 0,65
|
|KARSN
|2,41
|378.261.518
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4971
|8,5397
|% -0,82
|
|Frank
|7,1768
|7,2201
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,70
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.488
|1,30
|
|Tam
|2.540
|2.553
|1,40
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|0,60
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,67
|40,67
|-0,04
|