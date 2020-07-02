BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.07.2020 17:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
03.07.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854166
BIST
17:20117.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 1.720,35
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:206,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:207,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:20391,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 391,44
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|188.048.339
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.615.824
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.671.187
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.439
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,54
|14.809.998
|% -5,96
|
|ULAS
|5,13
|4.780.662
|% -5,35
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|GARAN
|8,38
|1.173.411.394
|% 0,96
|
|ISFIN
|4,31
|897.027.009
|% 3,61
|
|KARSN
|3,29
|882.154.990
|% 7,87
|
|SISE
|5,89
|773.987.031
|% 5,75
|
|THYAO
|12,27
|767.714.040
|% -0,24
|
|IEYHO
|1,02
|376.559.906
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,09
|701.040.734
|% 3,47
|
|KARSN
|3,29
|882.154.990
|% 7,87
|
|ALBRK
|1,78
|427.457.880
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,31
|897.027.009
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5460
|8,5889
|% 0,34
|
|Frank
|7,2312
|7,2747
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,07
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.553
|6,70
|
|Tam
|2.608
|2.620
|6,80
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|3,30
|
|Çeyrek
|633
|642
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|0,63
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