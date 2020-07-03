BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır06.07.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854412BIST