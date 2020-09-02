BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.09.2020 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
03.09.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872982
BIST
16:411.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:417,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3898
En Düşük
7,3588
16:418,7411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:41463,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,97
|Açılış
|: 463,70
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,73
BIST En Aktif Hisseler16:41
|FENER
|31,02
|686.811.758
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.401.995
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|101.030.230
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,67
|152.103.864
|% -8,88
|
|SANFM
|6,29
|25.660.768
|% -5,98
|
|SISE
|6,22
|772.029.732
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,48
|746.687.195
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|686.811.758
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,39
|684.705.348
|% 9,35
|
|ASELS
|16,76
|581.716.440
|% -0,42
|
|GSRAY
|3,48
|746.687.195
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,39
|684.705.348
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,77
|281.543.211
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|560.497.512
|% -0,25
|
|ZOREN
|2,75
|360.730.340
|% 2,23
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3872
|7,3898
|% 0,30
|
|Euro
|8,7376
|8,7411
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,8014
|9,8505
|% -0,27
|
|Frank
|8,0591
|8,1077
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,27
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,53
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,40
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:41
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