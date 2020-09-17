BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.09.2020 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
18.09.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875460
BIST
16:451.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:457,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:458,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
16:45470,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,60
|Açılış
|: 470,42
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:45
|FMIZP
|111,10
|72.307.837
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,14
|722.983.782
|% -0,95
|
|AVOD
|4,44
|544.068.183
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|438.743.987
|% -0,69
|
|JANTS
|216,50
|343.020.798
|% 4,89
|
|GARAN
|6,67
|339.273.871
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,14
|722.983.782
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,54
|250.421.053
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|162.890.919
|% -2,75
|
|DOHOL
|2,25
|284.057.117
|% 1,81
|
|AVOD
|4,44
|544.068.183
|% 9,90
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5573
|7,5604
|% 0,75
|
|Euro
|8,9311
|8,9386
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,7234
|9,7722
|% 0,18
|
|Frank
|8,2674
|8,3172
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0092
|2,0193
|% 0,69
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-18,51
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-12,00
|
|Tam
|3.112
|3.189
|-7,85
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|-3,80
|
|Çeyrek
|754
|771
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|-0,19
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 48 kaybederek (% -0.36 ) 1, 232
-
16:57BRKSN
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 771, 487 adet işlem
-
16:56TURGG
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 79.25 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 939 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 8, 902.00 milyon TL de
-
16:53NUGYO
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 471, 085 adet işlem