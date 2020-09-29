BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.09.2020 17:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
30.09.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877217
BIST
17:241.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:247,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:249,2048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1007
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:24476,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,15
|Açılış
|: 476,40
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:24
|SEKUR
|13,09
|24.567.416
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|739.591
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.255.690
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.280.557
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.291.578
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,38
|4.224.174.616
|% -5,02
|
|GARAN
|6,91
|1.480.384.776
|% -1,14
|
|ASELS
|17,74
|1.067.483.500
|% 1,60
|
|KRDMD
|3,29
|970.655.878
|% 1,54
|
|TRKCM
|4,81
|614.392.422
|% -5,69
|
|SISE
|7,38
|4.224.174.616
|% -5,02
|
|KRDMD
|3,29
|970.655.878
|% 1,54
|
|CEMAS
|1,71
|456.864.913
|% 3,64
|
|ODAS
|2,72
|586.356.811
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.480.384.776
|% -1,14
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8374
|7,8420
|% 0,53
|
|Euro
|9,1931
|9,2048
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,0279
|10,0782
|% 0,42
|
|Frank
|8,4810
|8,5321
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0817
|2,0922
|% 0,34
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|5,57
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.157
|3.205
|48,00
|
|Tam
|3.143
|3.222
|46,66
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|22,57
|
|Çeyrek
|762
|779
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,12
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,62
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
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17:37EKIZ
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 9.56 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 467 adet işlem
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17:36TMPOL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 238, 551 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KRDMD, EREGL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.45 ) 1, 022
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, ATSYH, EGCEY, COSMO, KERVN, EMNIS, ROYAL, TKURU, SUMAS, BALAT