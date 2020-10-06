BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.10.2020 17:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
07.10.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878681
BIST
16:571.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:577,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:579,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0250
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:57478,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,03
|Açılış
|: 478,78
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:57
|INVEO
|31,90
|35.658.373
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.593.705
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.737.278
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.624.691
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|820.474
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.747.801.430
|% 0,56
|
|ODAS
|3,32
|1.355.904.075
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.151.675.283
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|790.205.690
|% -0,29
|
|TURSG
|6,21
|749.488.586
|% 2,14
|
|ODAS
|3,32
|1.355.904.075
|% 9,93
|
|GARAN
|7,22
|1.747.801.430
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,66
|604.371.579
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,49
|790.205.690
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,78
|352.289.686
|% 0,56
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7760
|7,7818
|% 0,22
|
|Euro
|9,1660
|9,1739
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0489
|10,0993
|% -0,01
|
|Frank
|8,4674
|8,5185
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0680
|2,0783
|% 0,20
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|2,59
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.155
|3.234
|12,61
|
|Yarım
|1.525
|1.564
|6,10
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|
Seans Raporu
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