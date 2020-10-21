BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.10.2020 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
22.10.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882854
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
18:059,2857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0141
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
18:05483,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,39
|Açılış
|: 483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|14,52
|48.369.024
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.638.395
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.995.042
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.164.778
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.886.930
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.378.931
|% -9,99
|
|ORMA
|13,34
|1.415.424
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.511.547
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.467.569.204
|% 0,80
|
|TURSG
|6,21
|1.291.644.136
|% 1,14
|
|SISE
|6,97
|1.076.352.228
|% -0,14
|
|KARSN
|3,30
|1.000.661.542
|% 5,43
|
|ODAS
|3,42
|832.295.607
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|769.791.589
|% 9,74
|
|KARSN
|3,30
|1.000.661.542
|% 5,43
|
|SKBNK
|1,98
|533.733.856
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,38
|578.939.044
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|832.295.607
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8190
|7,8221
|% -0,56
|
|Euro
|9,2814
|9,2930
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2502
|10,3016
|% 0,97
|
|Frank
|8,6198
|8,6718
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0783
|2,0887
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|16,38
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|41,96
|41,96
|-1,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
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17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem