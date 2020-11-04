BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.11.2020 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
05.11.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886150
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
18:05517,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,51
|Açılış
|: 517,61
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|1.904.319
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.856.366
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.275.553
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.159.988
|% -10,00
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.435
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.726.952
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.353.285
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.919.572.987
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.601.560.115
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.379.032.572
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.159.988
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.028.243.408
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.159.988
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.601.560.115
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.919.572.987
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|725.192.946
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|418.238.095
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4469
|8,4511
|% 0,47
|
|Euro
|9,8937
|9,9076
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,9629
|11,0179
|% 0,46
|
|Frank
|9,2341
|9,2898
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2481
|2,2593
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-1,14
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem