BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.11.2020 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
06.11.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886357
BIST
17:171.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,78
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.170
17:178,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0333
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:1710,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1381
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
17:17525,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 9,53
|Açılış
|: 525,38
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,41
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BLCYT
|6,60
|8.891.070
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|71.902.206
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.469.051
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|83.220.517
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.844.942.429
|% -0,29
|
|SISE
|6,58
|1.131.750.335
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,79
|879.851.622
|% 2,29
|
|PETKM
|4,25
|836.468.202
|% -0,23
|
|TSKB
|1,99
|754.742.448
|% -3,86
|
|EKGYO
|1,79
|879.851.622
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,81
|675.237.095
|% 6,47
|
|TSKB
|1,99
|754.742.448
|% -3,86
|
|ALBRK
|1,68
|453.054.030
|% 2,44
|
|GARAN
|6,91
|1.844.942.429
|% -0,29
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4529
|8,4548
|% 0,40
|
|Euro
|10,0070
|10,0179
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,0300
|11,0853
|% 1,17
|
|Frank
|9,2981
|9,3541
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2494
|2,2607
|% 0,48
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|23,71
|
|Altın Gr.
|524
|524
|8,18
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.456
|3.541
|34,00
|
|Yarım
|1.670
|1.713
|16,45
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,22
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,76
|0,28
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|-0,06
|
Seans Raporu
17:17
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ARCLK, KOZAA
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 12 artarak (% 0.39 ) 1, 054
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17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANFM, FLAP, MEGAP, EMNIS, BALAT, CASA, MARKA, DIRIT, KSTUR, ITTFH
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17:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, EUYO, VANGD, BRKO, ETYAT, EUKYO
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17:32
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