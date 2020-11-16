BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.11.2020 16:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
17.11.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888694
BIST
17:561.292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
17:567,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
17:569,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
17:56468,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,59
|Açılış
|: 468,92
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler17:56
|FLAP
|9,35
|142.336.544
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.257.904
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.580
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.627.292
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|37.935.107
|% 10,00
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|THYAO
|11,86
|3.887.190.656
|% 3,13
|
|GARAN
|8,97
|3.330.652.681
|% 1,24
|
|KRDMD
|4,39
|1.703.935.141
|% 0,69
|
|PGSUS
|56,80
|1.210.674.822
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,87
|1.084.855.015
|% -1,03
|
|KRDMD
|4,39
|1.703.935.141
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,87
|1.084.855.015
|% -1,03
|
|GARAN
|8,97
|3.330.652.681
|% 1,24
|
|THYAO
|11,86
|3.887.190.656
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,52
|414.322.911
|% 0,66
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7227
|7,7264
|% 0,60
|
|Euro
|9,1350
|9,1411
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1555
|10,2065
|% 0,51
|
|Frank
|8,4262
|8,4769
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0538
|2,0641
|% 0,59
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-0,50
|
|Altın Gr.
|469
|470
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,03
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|1,48
|
Seans Raporu
17:56
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
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17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
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17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem