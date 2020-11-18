BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.11.2020 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
19.11.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889084
BIST
16:551.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 23,98
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
16:557,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
16:559,1617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0239
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
16:55464,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,89
|Açılış
|: 464,86
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler16:55
|YYAPI
|1,32
|135.657.514
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.448.867
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.720.052
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.715.645
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,57
|393.315.152
|% -8,37
|
|ISKUR
|340.000,00
|340.000
|% -6,72
|
|GARAN
|8,72
|6.137.947.662
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,87
|2.953.801.581
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,59
|2.637.246.265
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,20
|1.506.362.318
|% 3,51
|
|THYAO
|11,65
|1.203.910.675
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,87
|2.953.801.581
|% 7,49
|
|GARAN
|8,72
|6.137.947.662
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,59
|2.637.246.265
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|449.350.228
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|545.608.108
|% 1,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7190
|7,7220
|% 0,29
|
|Euro
|9,1569
|9,1617
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,2038
|10,2550
|% 0,30
|
|Frank
|8,4248
|8,4756
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0499
|2,0602
|% 0,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-4,39
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.074
|3.154
|-37,44
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|-18,11
|
|Çeyrek
|745
|763
|-9,06
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,70
|