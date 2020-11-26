BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.11.2020 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
27.11.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890146
BIST
17:061.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
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1.340
En Düşük
1.326
17:067,8863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
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|Açılış
|: 7,9000
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|Önceki Kapanış
|: 8,0000
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7,9672
En Düşük
7,8461
17:069,3917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
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|Açılış
|: 9,3800
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|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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9,5158
En Düşük
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17:06460,06
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 461,97
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464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|LOGO
|108,90
|63.936.618
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|17.740.074
|% 10,00
|
|YESIL
|70,40
|21.018.516
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|50.434.134
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,23
|2.833.729.338
|% 1,76
|
|THYAO
|12,13
|1.841.856.510
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,16
|1.781.506.309
|% -0,77
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.786.606
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.675.672
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.786.606
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.781.506.309
|% -0,77
|
|GARAN
|9,23
|2.833.729.338
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,08
|634.404.170
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|565.316.466
|% -1,48
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8826
|7,8876
|% -0,81
|
|Euro
|9,3854
|9,3960
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,4833
|10,5358
|% -1,28
|
|Frank
|8,6469
|8,6990
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% -0,85
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|6,39
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-36,80
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-17,79
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-0,55
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