BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.12.2020 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.12.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892823
BIST
16:441.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.363
En Düşük
1.343
16:447,8678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8508
16:449,5375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0544
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5247
16:44465,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,58
|Açılış
|: 465,25
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:42
|NIBAS
|82,50
|30.289.535
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.473.358
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.801.822
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.955.271
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|912.859
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,25
|79.955.607
|% -7,13
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|PKENT
|920,00
|869.040
|% -6,30
|
|SISE
|7,15
|2.225.028.929
|% -0,14
|
|GARAN
|9,48
|2.045.591.480
|% -0,21
|
|PETKM
|4,83
|1.404.517.010
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,70
|1.304.446.140
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,12
|1.204.178.672
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.204.178.672
|% 2,30
|
|SISE
|7,15
|2.225.028.929
|% -0,14
|
|TSKB
|1,78
|524.037.201
|% -2,73
|
|PETKM
|4,83
|1.404.517.010
|% 2,33
|
|ODAS
|3,64
|1.065.692.816
|% -6,19
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8639
|7,8709
|% -0,25
|
|Euro
|9,5324
|9,5402
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,3512
|10,4031
|% -1,07
|
|Frank
|8,8385
|8,8917
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% -0,07
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|1,89
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-8,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|0,76
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|0,37
|
|Çeyrek
|745
|763
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,17
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, PGSUS
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EREGL
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 89 artarak (% 0.57 ) 1, 226
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, BRSAN, SEKFK, LINK, EPLAS, SILVR, DITAS, UMPAS, SELGD, NIBAS
-
16:58
SNPAM, BRSAN, SEKFK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında