BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.12.2020 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
22.12.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894078
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
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7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0188
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,88
|Açılış
|: 464,65
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|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|INVEO
|39,38
|47.760.697
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6683
|7,6725
|% 0,58
|
|Euro
|9,3635
|9,3714
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1806
|10,2317
|% -0,82
|
|Frank
|8,6132
|8,6651
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0394
|2,0496
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,11
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,40
|50,40
|-1,86
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