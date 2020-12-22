BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.12.2020 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
23.12.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894244
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
|: 1.384
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1.411
En Düşük
1.392
18:057,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 7,6400
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0232
|Açılış
|: 9,3300
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,3845
En Düşük
9,3099
18:05460,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 460,61
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|Önceki Kapanış
|: 460,90
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463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|535,80
|126.503.101
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.727.934
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.707.401
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.438.796
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.536.758
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.139.005
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|413.681.645
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.071
|% -10,00
|
|PKENT
|809,70
|816.644
|% -9,99
|
|GARAN
|10,06
|2.494.518.918
|% 2,97
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|THYAO
|12,44
|1.433.728.189
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,38
|1.345.284.306
|% 4,06
|
|SISE
|7,13
|1.039.635.357
|% 1,42
|
|PETKM
|4,87
|1.012.649.728
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,44
|719.394.680
|% 2,13
|
|TSKB
|1,86
|848.203.821
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,17
|788.959.354
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,38
|1.345.284.306
|% 4,06
|
|GARAN
|10,06
|2.494.518.918
|% 2,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6364
|7,6400
|% -0,02
|
|Euro
|9,3250
|9,3304
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,1782
|10,2293
|% -0,67
|
|Frank
|8,5823
|8,6340
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.875
|1.876
|0,07
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,12
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,83
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