BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.12.2020 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
30.12.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895429
BIST
17:481.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,73
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.455
En Düşük
1.436
17:487,3662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0720
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:489,0338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0608
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:48444,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,43
|Açılış
|: 444,41
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ARZUM
|24,86
|22.748.988
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,00
|263.451.827
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|EMKEL
|5,36
|15.250.929
|% -9,92
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|GUBRF
|76,70
|2.624.750.049
|% 8,95
|
|THYAO
|12,87
|1.443.260.618
|% 1,98
|
|GARAN
|9,94
|1.266.284.926
|% 0,61
|
|KRDMD
|5,64
|1.061.372.735
|% 0,53
|
|KARTN
|101,80
|1.014.496.735
|% -1,55
|
|KARSN
|3,23
|763.770.111
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|344.846.113
|% -2,55
|
|GSDHO
|2,47
|480.132.925
|% 0,82
|
|TSKB
|1,80
|345.302.530
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,64
|1.061.372.735
|% 0,53
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3582
|7,3662
|% -0,97
|
|Euro
|9,0240
|9,0338
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,9030
|9,9526
|% -0,63
|
|Frank
|8,2831
|8,3330
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -1,11
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,54
|
Seans Raporu
17:48
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17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI