BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.01.2021 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
22.01.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903708
BIST
16:471.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:477,3779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0412
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:478,9716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:47442,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,62
|Açılış
|: 442,11
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:47
|NUHCM
|53,90
|132.508.331
|% 10,00
|
|VAKFN
|6,60
|193.374.672
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.830
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|OYAYO
|10,67
|134.213.612
|% -7,70
|
|EKGYO
|2,57
|2.131.023.225
|% 4,47
|
|GARAN
|10,17
|2.092.347.938
|% 1,19
|
|KARSN
|4,55
|1.074.536.030
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,98
|1.026.008.927
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,23
|850.611.994
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,57
|2.131.023.225
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,60
|612.099.387
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,23
|850.611.994
|% 1,25
|
|TSKB
|1,97
|509.082.553
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.074.536.030
|% 9,90
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3779
|% -0,56
|
|Euro
|8,9652
|8,9716
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0739
|10,1244
|% -0,20
|
|Frank
|8,2809
|8,3308
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,65
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,57
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|0,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|-0,13
|
Seans Raporu
16:47
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