BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.01.2021 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
26.01.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904197
BIST
17:021.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:027,3880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:028,9821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0407
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:02443,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,24
|Açılış
|: 443,12
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MAALT
|231,10
|2.885.515
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.913.252
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.164.867
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,69
|11.002.196
|% -9,17
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|PKENT
|1.471,40
|6.005.002
|% -6,27
|
|KOZAL
|122,10
|2.314.325.579
|% 6,73
|
|ODAS
|4,00
|1.496.263.968
|% 4,99
|
|PETKM
|5,28
|1.393.168.632
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,05
|1.143.021.341
|% 1,88
|
|GARAN
|9,64
|990.265.145
|% -1,23
|
|ODAS
|4,00
|1.496.263.968
|% 4,99
|
|TSKB
|2,00
|690.888.379
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,56
|456.209.316
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,49
|659.983.203
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|1.393.168.632
|% 3,13
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3841
|7,3880
|% -0,30
|
|Euro
|8,9720
|8,9821
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0784
|10,1289
|% -0,29
|
|Frank
|8,2943
|8,3443
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% -0,33
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|11,74
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.985
|26,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|22,09
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|10,69
|
|Çeyrek
|709
|725
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,17
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:12MRSHL
Yüzde 9.99 oranında artışla 411.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 714 adet işlem
-
17:11KERVT
Yüzde 5.05 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 677, 148 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.30 ) 1, 646
-
17:09XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 26, 900.00 milyon TL de
-
17:09PARSN
Yüzde 7.89 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 543, 404 adet işlem