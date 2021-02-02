BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.02.2021 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
03.02.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906989
BIST
16:531.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,64
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:537,1720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0145
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:538,6419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:53422,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -7,04
|Açılış
|: 422,94
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:53
|DURDO
|12,54
|27.919.605
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.370.557
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.088.608
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.181.033
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.969.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.293.542
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,02
|51.115.333
|% -9,90
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,23
|2.256.688.432
|% 8,46
|
|KOZAL
|122,10
|1.281.029.154
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,45
|1.079.893.663
|% 0,41
|
|SISE
|7,56
|1.052.325.989
|% 2,30
|
|GARAN
|9,56
|1.021.778.569
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,23
|2.256.688.432
|% 8,46
|
|EKGYO
|2,45
|1.079.893.663
|% 0,41
|
|TSKB
|1,85
|424.966.255
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|737.571.003
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,47
|232.769.072
|% 0,68
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1677
|7,1720
|% -0,20
|
|Euro
|8,6376
|8,6419
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,7730
|9,8220
|% -0,24
|
|Frank
|7,9619
|8,0099
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9077
|1,9173
|% -0,21
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-22,84
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.797
|2.867
|-40,79
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,73
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|-1,35
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|57,84
|57,84
|1,51
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 34 artarak (% 1.02 ) 1, 325
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, DNISI, VERTU, RODRG, INVEO, IDEAS, ESEN, KONTR, GOLTS, ISKPL
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17:05
GEDIK, ESEN, SEKFK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:05
ATSYH, MZHLD, ICBCT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:05
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 146 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 60 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem