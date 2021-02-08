BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
08.02.2021 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
09.02.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908252
BIST
17:591.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:597,0921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0357
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:598,5594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:59418,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 7,60
|Açılış
|: 418,55
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,62
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|JANTS
|552,30
|61.096.626
|% 10,00
|
|ERBOS
|55,00
|113.324.850
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.807
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.690.800
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.961.066
|% 9,99
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|YESIL
|211,50
|21.564.388
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.228.080
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,67
|4.734.112.681
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,69
|2.961.263.313
|% 9,80
|
|KOZAL
|132,70
|2.086.942.821
|% 4,16
|
|ISFIN
|4,35
|1.492.120.971
|% 4,82
|
|GARAN
|9,85
|1.428.654.618
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,67
|4.734.112.681
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,69
|2.961.263.313
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|607.661.148
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,35
|1.492.120.971
|% 4,82
|
|ODAS
|4,28
|1.195.737.984
|% 3,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0903
|7,0921
|% 0,51
|
|Euro
|8,5529
|8,5594
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,7022
|9,7508
|% 0,38
|
|Frank
|7,8554
|7,9028
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8844
|1,8938
|% 0,47
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|23,51
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,17
|
|B. Petrol
|60,20
|60,20
|0,64
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
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17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
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17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351