BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.02.2021 16:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
10.02.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908633
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05419,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,81
|Açılış
|: 419,26
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|60,50
|130.835.966
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.377.585
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.443.319
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|84.704.417
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|22.355.133
|% 9,99
|
|TACTR
|37,90
|3.881.120
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,14
|52.970.721
|% -9,49
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|PKENT
|1.811,90
|1.044.426
|% -8,95
|
|ATSYH
|6,40
|784.432
|% -8,18
|
|KOZAL
|137,50
|5.058.178.275
|% 2,31
|
|GARAN
|10,20
|2.462.438.632
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,60
|2.209.155.886
|% -3,35
|
|PETKM
|5,29
|1.582.256.475
|% 1,93
|
|SISE
|7,76
|1.458.935.430
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.209.155.886
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.082.546.723
|% 1,37
|
|TSKB
|1,81
|558.458.334
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|1.071.180.370
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.582.256.475
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0714
|7,0765
|% 0,05
|
|Euro
|8,5625
|8,5674
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7280
|9,7768
|% 0,33
|
|Frank
|7,8846
|7,9321
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8813
|1,8907
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
|