BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır12.02.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909104BIST