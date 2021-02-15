BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
15.02.2021 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
16.02.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909660
BIST
18:001.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 24,46
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:006,9505
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0852
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:008,4349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0911
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:00406,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,94
|Açılış
|: 406,12
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,01
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BALAT
|9,90
|2.622.688
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.031.469
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.406.108
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.669.744
|% -9,99
|
|UZERB
|67,70
|683.705
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|KOZAL
|148,50
|4.906.258.567
|% 2,98
|
|SASA
|37,86
|1.705.445.250
|% 9,99
|
|THYAO
|12,38
|1.277.400.202
|% 3,17
|
|GUBRF
|73,10
|1.185.783.719
|% 5,71
|
|PETKM
|5,12
|1.146.290.026
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,54
|674.664.333
|% 0,79
|
|PETKM
|5,12
|1.146.290.026
|% 2,81
|
|SKBNK
|1,48
|270.213.785
|% 2,78
|
|ALBRK
|2,33
|353.385.420
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,73
|388.073.226
|% 1,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9478
|6,9529
|% -1,18
|
|Euro
|8,4277
|8,4328
|% -1,09
|
|Sterlin
|9,6294
|9,6777
|% -0,89
|
|Frank
|7,7701
|7,8169
|% -1,10
|
|Riyal
|1,8465
|1,8558
|% -1,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,31
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,73
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
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17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında