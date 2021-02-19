BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.02.2021 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
22.02.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911060
BIST
16:481.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,33
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:486,9592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:488,4434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:48396,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,83
|Açılış
|: 396,47
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:46
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|76.204.850
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|19.575.848
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.665.971
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,85
|2.019.128.374
|% 8,13
|
|GUBRF
|83,90
|1.927.497.684
|% 9,67
|
|KOZAL
|148,00
|1.600.213.936
|% -2,70
|
|KARSN
|5,25
|1.216.494.971
|% 2,74
|
|GARAN
|9,36
|1.198.078.551
|% 0,32
|
|KARSN
|5,25
|1.216.494.971
|% 2,74
|
|PETKM
|5,24
|1.045.233.406
|% 2,54
|
|EKGYO
|2,44
|484.465.754
|% -0,81
|
|VAKBN
|4,49
|800.658.928
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,50
|265.436.549
|% 0,67
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9579
|6,9603
|% -0,06
|
|Euro
|8,4431
|8,4476
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7240
|9,7728
|% 0,09
|
|Frank
|7,7348
|7,7814
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% -0,28
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.625
|2.691
|-12,54
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-6,07
|
|Çeyrek
|636
|651
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,07
|63,07
|-0,86
|
Seans Raporu
16:46
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