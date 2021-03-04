BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.03.2021 17:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
05.03.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915134
BIST
17:061.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:067,4293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0162
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
17:068,9591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0274
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
17:06410,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,37
|Açılış
|: 409,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KRVGD
|18,59
|272.502.293
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.433.576
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|156.387.794
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.408.476
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|57.979.140
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|LINK
|52,40
|29.012.444
|% -9,66
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,71
|2.451.682.034
|% -1,41
|
|PETKM
|5,90
|1.291.205.251
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,28
|1.125.281.650
|% 3,12
|
|SISE
|7,66
|1.124.687.865
|% 0,52
|
|GARAN
|9,27
|962.984.952
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,44
|783.582.075
|% 0,41
|
|PETKM
|5,90
|1.291.205.251
|% 2,97
|
|DOHOL
|3,34
|569.358.281
|% 0,60
|
|THYAO
|14,71
|2.451.682.034
|% -1,41
|
|KRDMD
|7,28
|1.125.281.650
|% 3,12
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4267
|7,4293
|% -0,22
|
|Euro
|8,9537
|8,9591
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,3426
|10,3945
|% -0,16
|
|Frank
|8,0129
|8,0611
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9746
|1,9845
|% -0,23
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|0,35
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|12,00
|
|Tam
|2.713
|2.783
|12,31
|
|Yarım
|1.311
|1.346
|5,96
|
|Çeyrek
|658
|673
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,23
|65,23
|1,16
|