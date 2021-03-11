BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.03.2021 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
12.03.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917300
BIST
17:251.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -7,37
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:257,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:259,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0677
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:25416,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,80
|Açılış
|: 416,56
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:25
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.222.479
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|134.649.824
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.741.256
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.394.582
|% 9,97
|
|KATMR
|4,50
|479.360.060
|% -10,00
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZMDC
|2,78
|219.616.597
|% -9,74
|
|METUR
|35,76
|40.885.959
|% -9,65
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,76
|3.933.332.952
|% -3,66
|
|SISE
|7,69
|1.533.435.323
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,80
|1.097.133.347
|% -1,71
|
|GARAN
|9,00
|1.035.075.153
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,33
|938.979.274
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,33
|938.979.274
|% -2,10
|
|SISE
|7,69
|1.533.435.323
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,45
|602.928.806
|% 2,07
|
|TSKB
|1,70
|275.387.667
|% -0,58
|
|PETKM
|6,24
|811.352.004
|% 0,16
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5331
|7,5413
|% 0,49
|
|Euro
|8,9999
|9,0237
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,4440
|10,4964
|% 0,33
|
|Frank
|8,0742
|8,1228
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9953
|2,0053
|% 0,18
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|0,36
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,96
|68,96
|1,06
|
Seans Raporu
17:25
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17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, TKFEN
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17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 8 kaybederek (% -0.64 ) 1, 363
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17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, KERVT, TRILC, UFUK, DITAS, TACTR, RTALB, SEKFK, SANEL, VAKFN
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17:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZMDC, KATMR, MERIT, IZFAS
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