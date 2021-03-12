BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.03.2021 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
15.03.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917953
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1165
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0790
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
18:05416,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,70
|Açılış
|: 416,12
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TRILC
|17,71
|10.183.764
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.393.795
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.115
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.744
|% 9,95
|
|YAPRK
|118,80
|6.793.788
|% -8,26
|
|BURCE
|26,80
|47.931.287
|% -7,39
|
|ALBRK
|1,97
|168.483.154
|% -7,08
|
|GLRYH
|10,55
|16.259.112
|% -7,05
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|GARAN
|8,92
|1.786.391.409
|% -0,45
|
|SASA
|45,20
|1.193.889.721
|% 0,67
|
|KRDMD
|7,63
|854.637.812
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,30
|832.246.028
|% -0,86
|
|TCELL
|16,58
|612.540.203
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,30
|832.246.028
|% -0,86
|
|GARAN
|8,92
|1.786.391.409
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,73
|464.098.863
|% 0,37
|
|IHLAS
|0,93
|116.351.229
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,18
|135.124.127
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5866
|7,5923
|% 1,56
|
|Euro
|9,0477
|9,0576
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,5012
|10,5539
|% 0,68
|
|Frank
|8,1172
|8,1661
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 1,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-19,33
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,37
|69,37
|-0,26
|
Seans Raporu
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