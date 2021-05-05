BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.05.2021 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
06.05.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934680
BIST
18:001.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
18:008,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
18:0010,0002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
18:00477,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,65
|Açılış
|: 477,45
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MTRKS
|42,24
|120.817.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.043.642
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.554.534
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,58
|1.046.280
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,46
|2.431.671
|% 9,82
|
|VAKFN
|19,17
|47.451.386
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|452.929
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.487.957
|% -9,95
|
|AYEN
|7,56
|31.187.042
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.948.411
|% -9,85
|
|EREGL
|19,44
|1.022.173.971
|% -1,07
|
|GARAN
|7,28
|937.125.736
|% 0,14
|
|KOZAL
|117,20
|908.850.846
|% 1,91
|
|PETKM
|6,78
|898.922.786
|% -1,45
|
|THYAO
|12,62
|706.129.455
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|248.745.759
|% 0,65
|
|PETKM
|6,78
|898.922.786
|% -1,45
|
|GARAN
|7,28
|937.125.736
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,08
|231.381.223
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,72
|568.547.441
|% 1,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3191
|8,3237
|% -0,01
|
|Euro
|9,9912
|10,0002
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,5539
|11,6118
|% 0,27
|
|Frank
|9,0870
|9,1418
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2148
|2,2259
|% 0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,41
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,32
|
Seans Raporu
18:00
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17:58TGSAS
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17:53YGYO
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17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem