BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
07.05.2021 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
10.05.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935273
BIST
16:371.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:378,2448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2330
16:3710,0027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:37485,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,99
|Açılış
|: 485,56
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IHGZT
|1,43
|7.466.565
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|172.467.327
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.346.344
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,20
|141.770.649
|% 8,83
|
|VAKFN
|15,54
|5.409.412
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|105.183.842
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,94
|80.245.392
|% -7,16
|
|PETKM
|6,48
|5.026.932.181
|% -6,09
|
|GARAN
|7,69
|1.884.408.404
|% 4,06
|
|KOZAL
|128,50
|1.517.348.537
|% 4,90
|
|KRDMD
|8,25
|949.210.191
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,75
|820.495.735
|% 4,42
|
|PETKM
|6,48
|5.026.932.181
|% -6,09
|
|YKBNK
|2,13
|760.751.879
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|435.667.575
|% 4,03
|
|GARAN
|7,69
|1.884.408.404
|% 4,06
|
|SKBNK
|1,18
|218.034.831
|% 2,61
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2424
|8,2448
|% -0,30
|
|Euro
|9,9962
|10,0027
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4607
|11,5182
|% 0,07
|
|Frank
|9,0809
|9,1356
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1952
|2,2062
|% -0,13
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|16,75
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,42
|