BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.05.2021 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
21.05.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936981
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
18:05505,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 505,51
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|9.407,50
|26.160.096
|% 10,00
|
|JANTS
|87,85
|348.801.754
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,02
|17.941.938
|% 9,78
|
|GEDZA
|48,74
|36.176.753
|% 7,83
|
|SEKUR
|24,74
|20.119.214
|% 5,91
|
|NTGAZ
|9,97
|68.962.463
|% -8,45
|
|SAYAS
|33,30
|24.310.828
|% -6,41
|
|YBTAS
|15.499,90
|526.984
|% -5,46
|
|BASCM
|12,95
|69.341
|% -4,78
|
|KLKIM
|14,68
|150.444.392
|% -4,55
|
|PGSUS
|81,80
|430.568.788
|% -0,30
|
|JANTS
|87,85
|348.801.754
|% 9,95
|
|CANTE
|6,97
|232.648.146
|% 5,29
|
|KLKIM
|14,68
|150.444.392
|% -4,55
|
|ENJSA
|11,11
|127.569.940
|% 4,71
|
|IHLGM
|1,07
|43.177.086
|% 0,00
|
|CANTE
|6,97
|232.648.146
|% 5,29
|
|ODAS
|2,46
|70.902.485
|% -0,40
|
|ZRGYO
|1,61
|43.762.563
|% 0,63
|
|GWIND
|4,41
|97.228.283
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3724
|8,3743
|% -0,45
|
|Euro
|10,2363
|10,2454
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8120
|11,8713
|% -0,21
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2242
|2,2354
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|9,88
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-0,54
|