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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

01.06.2021 16:52



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

02.06.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939357


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KONTR 72,60 12.005.484 % 10,00  
ESEN 31,68 144.416.118 % 10,00  
MZHLD 35,08 847.077 % 9,97  
METUR 27,60 33.954.060 % 9,96  
BEYAZ 10,16 12.315.254 % 9,96  
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16:52 Alış Satış %  
Dolar 8,5119 8,5134 % 0,25  
Euro 10,4245 10,4332 % 0,44  
Sterlin 12,0397 12,1001 % 0,05  
Frank 9,4441 9,5010 % 0,37  
Riyal 2,2635 2,2749 % 0,26  
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16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.904 -2,88  
Altın Gr. 521 522 0,98  
Cumhuriyet 3.450 3.502 9,00  
Tam 3.431 3.520 7,70  
Yarım 1.658 1.703 3,73  
Çeyrek 832 851 1,87  
Gümüş.Ons 28,27 28,30 0,23  
Gümüş Gr. 7,76 7,77 0,10  
B. Petrol 71,21 71,21 1,90  
Seans Raporu 16:52
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