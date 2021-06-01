BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.06.2021 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
02.06.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939357
BIST
16:521.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
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1.433
En Düşük
1.423
16:528,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,5000
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|Önceki Kapanış
|: 8,4800
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8,5425
En Düşük
8,4778
16:5210,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0460
|Açılış
|: 10,3800
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4541
En Düşük
10,3676
16:52521,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 521,32
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|Önceki Kapanış
|: 520,58
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524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KONTR
|72,60
|12.005.484
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.416.118
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|33.954.060
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.315.254
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.159.613
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.197.770
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|1.240.033.209
|% 1,38
|
|THYAO
|13,34
|742.605.850
|% 0,15
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|YKBNK
|2,21
|587.286.654
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,97
|534.174.964
|% 1,40
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|EREGL
|19,45
|383.434.007
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,21
|587.286.654
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.240.033.209
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|241.159.613
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|127.925.214
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,94
|169.300.495
|% -0,51
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5119
|8,5134
|% 0,25
|
|Euro
|10,4245
|10,4332
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0397
|12,1001
|% 0,05
|
|Frank
|9,4441
|9,5010
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2635
|2,2749
|% 0,26
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-2,88
|
|Altın Gr.
|521
|522
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|9,00
|
|Tam
|3.431
|3.520
|7,70
|
|Yarım
|1.658
|1.703
|3,73
|
|Çeyrek
|832
|851
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,77
|0,10
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|B. Petrol
|71,21
|71,21
|1,90
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