BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.06.2021 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
10.06.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941410
BIST
16:301.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:308,5743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:3010,4748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0055
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:30522,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,16
|Açılış
|: 522,59
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ATATP
|35,12
|89.429.919
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.832.384
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.582.739
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.248.945
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.254.249
|% 9,91
|
|METUR
|7,01
|17.688.266
|% -6,53
|
|SANFM
|14,14
|2.885.993
|% -6,36
|
|NUGYO
|11,99
|7.795.243
|% -5,96
|
|EUKYO
|5,79
|3.770.412
|% -5,85
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.342.874.829
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|707.084.208
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|679.282.511
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|609.615.937
|% -0,13
|
|KOZAL
|126,30
|335.813.484
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,04
|679.282.511
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|253.371.525
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,07
|212.260.863
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.342.874.829
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|707.084.208
|% 0,24
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5768
|8,5783
|% -0,31
|
|Euro
|10,4758
|10,4817
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,1047
|12,1654
|% -0,32
|
|Frank
|9,5624
|9,6200
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2805
|2,2920
|% -0,31
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|2,94
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|-6,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|-6,17
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|-2,99
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,04
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,40
|