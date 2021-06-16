BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.06.2021 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
17.06.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942673
BIST
17:271.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:278,5388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0186
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2710,3611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0212
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:27510,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,47
|Açılış
|: 510,00
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:23
|PENTA
|35,20
|73.661.108
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.948.692
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.368.249
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.088.536
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.290.271
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,36
|1.281.475.560
|% -0,90
|
|BOBET
|5,58
|833.807.838
|% -7,46
|
|GARAN
|8,37
|802.419.245
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,30
|651.561.615
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,22
|448.421.744
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|448.421.744
|% 1,37
|
|BOBET
|5,58
|833.807.838
|% -7,46
|
|YESIL
|2,32
|306.750.935
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.114.510
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|802.419.245
|% -0,59
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5391
|% -0,21
|
|Euro
|10,3556
|10,3622
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0094
|12,0696
|% -0,06
|
|Frank
|9,4522
|9,5091
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2695
|2,2809
|% -0,24
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-2,49
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.382
|3.433
|-12,00
|
|Tam
|3.367
|3.451
|-8,12
|
|Yarım
|1.627
|1.670
|-3,93
|
|Çeyrek
|816
|835
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,46
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:39ARSAN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 463 adet işlem
-
17:37BMSCH
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 497, 428 adet işlem
-
17:36TSGYO
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 258 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, PGSUS
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17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, BIMAS