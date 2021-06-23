BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.06.2021 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
24.06.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943825
BIST
16:481.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
16:488,6194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
16:4810,3203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0138
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
16:48497,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,68
|Açılış
|: 497,44
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,66
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.599.962
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.075.864
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.762.609
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.028.932
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,30
|76.854.103
|% -6,19
|
|ESCOM
|5,82
|43.516.514
|% -6,13
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,53
|975.997.889
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,10
|958.904.435
|% -2,33
|
|GARAN
|8,26
|888.061.070
|% -0,72
|
|KOZAL
|123,40
|667.069.767
|% 1,65
|
|HALKB
|5,27
|631.468.716
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|958.904.435
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,18
|281.430.186
|% -0,91
|
|HALKB
|5,27
|631.468.716
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|888.061.070
|% -0,72
|
|THYAO
|14,53
|975.997.889
|% -1,56
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6142
|8,6194
|% -0,35
|
|Euro
|10,3129
|10,3203
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0593
|12,1198
|% 0,25
|
|Frank
|9,3972
|9,4538
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2975
|2,3090
|% -0,10
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|15,27
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-2,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|5,50
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|2,66
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,09
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,07
|