BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.07.2021 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.07.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950797
BIST
16:421.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -9,56
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:428,6048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:4210,1857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0670
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:42502,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 502,02
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:42
|EDATA
|7,39
|92.895.996
|% 9,97
|
|BANVT
|64,75
|2.331.071
|% 9,84
|
|YAPRK
|33,78
|25.910.340
|% 9,53
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|45.902.089
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|15.884.542
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.824.148
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.170.144
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.049.105
|% -9,73
|
|GARAN
|8,49
|875.790.224
|% -1,74
|
|SASA
|28,24
|851.148.723
|% 6,73
|
|THYAO
|13,11
|444.975.045
|% -0,98
|
|KRDMD
|7,09
|397.094.663
|% -1,25
|
|EREGL
|17,84
|336.582.862
|% -1,92
|
|PEKGY
|1,02
|156.049.105
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|285.527.872
|% -0,88
|
|GARAN
|8,49
|875.790.224
|% -1,74
|
|TSKB
|1,22
|70.606.139
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,09
|397.094.663
|% -1,25
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6017
|8,6048
|% -0,35
|
|Euro
|10,1787
|10,1857
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,8717
|11,9312
|% -0,69
|
|Frank
|9,3476
|9,4039
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2901
|2,3015
|% -0,23
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,53
|
|Altın Gr.
|501
|502
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.370
|21,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|18,31
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|8,86
|
|Çeyrek
|800
|819
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,31
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:55ACSEL
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 491 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KOZAA, FROTO
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.76 ) 1, 191
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FADE, AVHOL, EKIZ, ATLAS, PEKGY, EUKYO
-
16:54
EDIP, BALAT, IZTAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında