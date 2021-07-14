BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.07.2021 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
16.07.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951187
BIST
17:351.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 19,56
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:358,6024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:3510,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:35503,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,89
|Açılış
|: 503,86
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KRTEK
|8,37
|15.922.181
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.200.120
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.070.243
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|1.996.750.179
|% 9,95
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.344
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,38
|22.659.896
|% -3,19
|
|BANVT
|61,35
|2.087.554
|% -2,93
|
|SASA
|31,16
|1.996.750.179
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|927.973.770
|% -0,24
|
|THYAO
|13,13
|529.435.919
|% 0,23
|
|KRDMD
|7,25
|387.847.411
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,31
|330.002.573
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,03
|200.157.558
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,31
|330.002.573
|% 1,76
|
|GARAN
|8,43
|927.973.770
|% -0,24
|
|SASA
|31,16
|1.996.750.179
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,80
|107.213.930
|% 0,56
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6003
|8,6024
|% -0,20
|
|Euro
|10,1667
|10,1706
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9071
|11,9668
|% 0,31
|
|Frank
|9,3520
|9,4084
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2870
|2,2985
|% -0,18
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|12,86
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,38
|