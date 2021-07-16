BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.07.2021 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
19.07.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951519
BIST
17:191.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,39
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
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1.374
En Düşük
1.357
17:198,5389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5831
En Düşük
8,4868
17:1910,1242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,0500
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|Önceki Kapanış
|: 10,0800
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10,1740
En Düşük
10,0571
17:19498,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,65
|Açılış
|: 498,42
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|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KGYO
|7,15
|33.387.875
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.706.233
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|11.947.972
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|29.258.524
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,80
|38.932.331
|% -6,81
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|675,60
|35.675.490
|% -3,97
|
|SASA
|30,38
|1.373.363.467
|% -2,50
|
|THYAO
|13,05
|483.224.717
|% -0,23
|
|GARAN
|8,37
|460.831.263
|% -0,71
|
|KRDMD
|7,29
|349.358.580
|% 0,28
|
|ARCLK
|33,32
|315.281.666
|% 1,90
|
|PEKGY
|1,05
|112.709.236
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,28
|182.476.733
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,05
|71.235.056
|% 0,96
|
|GARAN
|8,37
|460.831.263
|% -0,71
|
|DGKLB
|2,16
|108.525.121
|% 5,88
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5349
|8,5389
|% -0,30
|
|Euro
|10,1135
|10,1242
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,7272
|11,7861
|% -0,73
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2681
|2,2794
|% -0,43
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-11,80
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|-9,42
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,11
|7,12
|-0,15
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|-0,87
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